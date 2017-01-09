|14 января 2017 в 18-00
|ACB 51
|через 5 дней
|16 января 2017 в 05-00
|UFC Fight Night 103: Пенн - Родригес
|через 6 дней
|21 января 2017 в 01-00
|ACB 52
|через 11 дней
|22 января 2017 в 08-00
|Bellator 170
|через 12 дней
|28 января 2017 в 06-00
|Bellator 171
|через 18 дней
|28 января 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
|через 19 дней
|28 января 2017 в 23-30
|UFC on Fox 23
|через 19 дней
|19 февраля 2017 в 03-29
|Bellator: Емельяненко - Митрион
|через 40 дней
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
|через 53 дня
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