Новости в мире ММА
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Популярные записи за последний месяц
22 января 2017 в 05-00 Bellator 170: Соннен - Ортис Сегодня Bellator 170: Соннен - Ортис
28 января 2017 в 05-00 Bellator 171: Гиллард - Нджокуани через 6 дней Bellator 171: Гиллард - Нджокуани
28 января 2017 в 19-00 Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев через 6 дней Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
29 января 2017 в 00-01 UFC on Fox 23: Шевченко - Пена через 6 дней UFC on Fox 23: Шевченко - Пена
5 февраля 2017 в 06-00 UFC Fight Night 104: Бермудез - Корейский Зомби через 14 дней
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 28 дней Bellator 172: Емельяненко - Митрион
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 33 дня Bellator 173: МакГири - Филдс
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 40 дней M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 41 день UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 41 день Bellator 174: Кунен - Бадд
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 8485 просмотров
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя) 3602 просмотров
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео) 2441 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 2272 просмотров
Стали известны причины нападения на Расула Мирзаева 2169 просмотров
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2031 просмотров
Дана Уайт: «Фергюсон будет драться с Хабибом только за одинаковый гонорар, но этого не случится» 2005 просмотров
Результаты и видео Rizen 3 1923 просмотров
Расул Мирзаев опознал подозреваемого 1814 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 1782 просмотров
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Результаты турнира АСВ 52
Результаты турнира АСВ 52
Сегодня в Вене, Австрия состоялся турнир ACB 52, главным событием которого стал поединок между Арби Агуевым и Патриком Кинцлом, а в ко-мейн ивенте в клетке встретились Денис Смолдарев и Михаил Андришак.
Новости mma22 Января 2017
Тони Джонсон подписан в FIGHT NIGHTS GLOBAL
Тони Джонсон подписан в FIGHT NIGHTS GLOBAL
Экс-боец Bellator и One FC подписал эксклюзивный контракт с Fight Nights Global
Новости mma21 Января 2017
Результаты взвешивания перед турниром ACB 52
Результаты взвешивания перед турниром ACB 52
В Вене прошла церемония взвешивания перед ACB 52
Новости mma21 Января 2017
Дамковский - Перейра на M-1 Challenge 74
Дамковский - Перейра на M-1 Challenge 74
На турнире М-1 Challenge 74 в Санкт-Петербурге 18 февраля состоится бой между Артемом Дамковским и Эриваном Перейрой.
Новости mma21 Января 2017
Радмир Габдуллин: "Совместными усилиями мы достигнем отличных результатов в популяризации ММА в России"
Радмир Габдуллин: "Совместными усилиями мы достигнем отличных результатов в популяризации ММА в России"
Первый Вице-Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Ингушетия
Новости mma21 Января 2017
Маурисио «Шогун» Руа: «Я опытен, но всё еще молод»
Маурисио «Шогун» Руа: «Я опытен, но всё еще молод»
«Шогун» не собирается уходить на пенсию
Новости mma21 Января 2017
Российские бойцы не смогли получить визы для выступления на ACB 52
Российские бойцы не смогли получить визы для выступления на ACB 52
Кард турнира претерпел изменения
Новости mma21 Января 2017
Отель Божоле
Тони Фергюсон: «Хочу заставить Хабиба сдаться»
Тони Фергюсон: «Хочу заставить Хабиба сдаться»
Фергюсон высказался по поводу грядущего поединка
Новости mma21 Января 2017
Результаты взвешивания Bellator 170 (+ видео)
Результаты взвешивания Bellator 170 (+ видео)
Турнир состоится завтра в Лос-Анджелесе
Новости mma21 Января 2017
Мэтт Митрион не поддерживает традицию удвоенного гонорара за победу в бою
Мэтт Митрион не поддерживает традицию удвоенного гонорара за победу в бою
Будущий соперник Федора Емельяненко рассуждает о гонорарах в ММА
Новости mma21 Января 2017
Чемпионат Нижегородской области по ММА пройдет в феврале
Чемпионат Нижегородской области по ММА пройдет в феврале
28 января в Нижнем Новгороде состоится чемпионат Нижегородской области по ММА 2017
Новости mma20 Января 2017
Мифы о спортивном питании для похудения
Проблема снижения веса продолжает беспокоить тысячи женщин. Этой теме посвящено множество статей, существует бесчисленное количество способов быстрого похудения. Но до сих пор не придумали ни одной более действенной методики, как регулярные физические тренировки вместе с правильно подобранной диетой.
Реклама20 Января 2017
Хабиб Нурмагомедов: «После победы над Конором я не дам ему реванш»
Хабиб Нурмагомедов: «После победы над Конором я не дам ему реванш»
Хабиб рассказал о своих планах на будущее
Новости mma20 Января 2017
Тайрон Вудли: «В MMA много предрассудков»
Тайрон Вудли: «В MMA много предрассудков»
Чемпион UFC рассуждает об отношении к нему фанатов
Новости mma20 Января 2017
Чемпион WSOF Марлон Мораес ведёт переговоры с UFC
Чемпион WSOF Марлон Мораес ведёт переговоры с UFC
Менеджер бойца хочет организовать его поединок с Джимми Риверой
Новости mma20 Января 2017
Чейл Соннен: «Только бывшая жена Тито зарабатывала деньги своим ртом»
Чейл Соннен: «Только бывшая жена Тито зарабатывала деньги своим ртом»
Соннен и Ортис продолжают обмениваться колкостями перед боем
Новости mma20 Января 2017
Гегард Мусаси – Крис Вайдман на UFC 210
Гегард Мусаси – Крис Вайдман на UFC 210
Бой состоится 8 апреля
Новости mma20 Января 2017
Рамазан Эмеев: Конечно, встреча со Шлеменко мне очень интересна, но сейчас я восстанавливаюсь после операции
Рамазан Эмеев: Конечно, встреча со Шлеменко мне очень интересна, но сейчас я восстанавливаюсь после операции
Рамазан Эмеев высказался относительно боя против Александра Шлеменко на турнире M-1 Challenge 75
Новости mma19 Января 2017
Александр Шлеменко: Мне бы хотелось завоевать пояс чемпиона M-1 Challenge
Александр Шлеменко: Мне бы хотелось завоевать пояс чемпиона M-1 Challenge
Александр Шлеменко рассказал о своих планах
Новости mma19 Января 2017
M-1 Challenge 75. Алексей Сотников против Романа Богатова
M-1 Challenge 75. Алексей Сотников против Романа Богатова
Поединок молодых проспектов анонсирован на M-1 Challenge 75
Новости mma19 Января 2017
Фергюсон: Хабиб реагирует хуже, чем навязчивая бывшая
Фергюсон: Хабиб реагирует хуже, чем навязчивая бывшая
Тони Фергюсон прокомментировал активность Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях.
Новости mma19 Января 2017
Гастелум собирается отправить Белфорта на пенсию
Гастелум собирается отправить Белфорта на пенсию
Гастелум собирается финишировать Белфорта на предстоящем шоу и стать претендентом на титул чемпиона
Новости mma19 Января 2017
Дос Сантос не выступит на UFC FIGHT NIGHT 105
Дос Сантос не выступит на UFC FIGHT NIGHT 105
Джуниор Дос Сантос остался без соперника на предстоящем турнире
Новости mma19 Января 2017
Медицинские отстранения после UFC Fight Night 103
Медицинские отстранения после UFC Fight Night 103
Яир Родригес отстранен на неопределённый срок
Новости mma19 Января 2017
Тито Ортис: «Соннен – не легенда, он просто занимал место в больших боях»
Тито Ортис: «Соннен – не легенда, он просто занимал место в больших боях»
Ортис прошелся по своему сопернику
Новости mma19 Января 2017
Тайрон Вудли: «В UFC упустили возможность с Ником Диасом и UFC 209»
Тайрон Вудли: «В UFC упустили возможность с Ником Диасом и UFC 209»
Чемпион в полусреднем весе о вариантах своих будущих поединков
Новости mma19 Января 2017
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