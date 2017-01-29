Новости в мире ММА
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Популярные записи за последний месяц
5 февраля 2017 в 06-00 UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби через 6 дней UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби
11 февраля 2017 в 01-00 UFC 208: Холм - Де Рандамье через 12 дней UFC 208: Холм - Де Рандамье
18 февраля 2017 в 18-00 M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц через 19 дней M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
18 февраля 2017 в 18-00 Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо через 19 дней Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
18 февраля 2017 в 19-00 ACB 53 через 19 дней ACB 53
19 февраля 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Льюис - Браун через 20 дней UFC Fight Night: Льюис - Браун
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 20 дней Bellator 172: Емельяненко - Митрион
23 февраля 2017 в 19-00 Fight Nights Global 60 через 24 дня
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 25 дней Bellator 173: МакГири - Филдс
25 февраля 2017 в 01-00 WSOF 35: Иванов - Джордан через 26 дней WSOF 35: Иванов - Джордан
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 32 дня M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 33 дня UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 33 дня Bellator 174: Кунен - Бадд
11 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум через 40 дней UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
11 марта 2017 в 19-00 ACB 54 через 40 дней
18 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 107 через 47 дней
18 марта 2017 в 19-00 Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3 через 47 дней
25 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 61 через 54 дня
31 марта 2017 в 01-00 Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2 через 60 дней Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
31 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников через 60 дней Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников
8 апреля 2017 в 01-00 UFC 210: Кормье - Джонсон 2 через 68 дней UFC 210: Кормье - Джонсон 2
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 9275 просмотров
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя) 3984 просмотров
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео) 2655 просмотров
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2488 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 2404 просмотров
Стали известны причины нападения на Расула Мирзаева 2305 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 2229 просмотров
Расул Мирзаев опознал подозреваемого 1952 просмотров
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта 1849 просмотров
Результаты Rizin 4 + видео 1736 просмотров
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Конор МакГрегор: «Флойд обделался от страха»
Конор МакГрегор: «Флойд обделался от страха»
Конор считает, что следующий его поединок пройдет по правилам бокса
Новости mma29 Января 2017
Бонусы по итогам UFC on FOX 23
Бонусы по итогам UFC on FOX 23
Четверо бойцов получили награду за лучшее выступление вечера
Новости mma29 Января 2017
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео)
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео)
Турнир прошел в Денвере, Колорадо
Видео29 Января 2017
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя)
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя)
Поединок прошел на UFC on FOX 23
Видео29 Января 2017
Дональд Серроне - Хорхе Масвидал (видео боя)
Дональд Серроне - Хорхе Масвидал (видео боя)
Бой прошел на UFC on FOX 23
Видео29 Января 2017
Мурад Мачаев - Диего Брандао (видео боя)
Мурад Мачаев - Диего Брандао (видео боя)
Поединок прошел на Fight Nights Global 58
Видео29 Января 2017
Андрей Орловский - Фрэнсис Нганну (видео боя)
Андрей Орловский - Фрэнсис Нганну (видео боя)
Поединок прошел на UFC on FOX 23
Видео29 Января 2017
Отель Божоле
Результаты Fight Nights Global 58 + видео
Результаты Fight Nights Global 58 + видео
В Дагестане состоялся турнир Fight Nights Global 58
Результаты турниров28 Января 2017
Рамазан Курамагомедов подписан в ACB
Рамазан Курамагомедов подписан в ACB
Спарринг-партнер экс-чемпиона UFC будет выступать в ACB
Новости mma28 Января 2017
Йонг Бок Кил - Виктор Колесник на M-1 Challenge 75
Йонг Бок Кил - Виктор Колесник на M-1 Challenge 75
Анонсирован поединок на M-1 Challenge 75
Новости mma28 Января 2017
Результаты взвешивания Fight Nights Global 58
Результаты взвешивания Fight Nights Global 58
Новости mma28 Января 2017
Джош Томсон - Патрики «Питбуль» Фрейре на Bellator 172
Джош Томсон - Патрики «Питбуль» Фрейре на Bellator 172
Бой пройдет 18 февраля
Новости mma28 Января 2017
Мелвин Гиллард - Чиди Нжокуани (видео боя)
Мелвин Гиллард - Чиди Нжокуани (видео боя)
Поединок прошел на Bellator 171
Видео28 Января 2017
Результаты Bellator 171 (+ видео)
Результаты Bellator 171 (+ видео)
Турнир прошел в Малвейне, штат Канзас
Видео28 Января 2017
Роналдо «Жакаре» Соуза: «Биспинг в качестве чемпиона – это просто катастрофа»
Роналдо «Жакаре» Соуза: «Биспинг в качестве чемпиона – это просто катастрофа»
«Жакаре» высказался о ситуации в среднем весе UFC
Новости mma28 Января 2017
Дана Уайт: «Нганну может стать чемпионом и держать титул долгое время»
Дана Уайт: «Нганну может стать чемпионом и держать титул долгое время»
Президент UFC считает, что Фрэнсис Нганну – будущая звезда тяжелого веса
Новости mma28 Января 2017
Результаты взвешивания UFC on FOX 23 (+ видео)
Результаты взвешивания UFC on FOX 23 (+ видео)
Валентина Шевченко и Джулианна Пенья готовы к бою
Новости mma28 Января 2017
MMA одежда и экипировка для любителей и профессионалов
Смешанные боевые искусства – MMA (Mixed Martial Arts) требуют специальной экипировки, защищающей наиболее уязвимые части тела от ударов, и одежды не стесняющей движений, облегающей тело, как вторая кожа. Традиционная MMA одежда и экипировка – это не только одежда, в которой спортсмены выходят на ринг.
Реклама27 Января 2017
Волков ждет своего следующего соперника
Волков ждет своего следующего соперника
Александр Волков с нетерпением ждет результата боя Арловский - Нгану на UFC Fight Night 104
Новости mma27 Января 2017
Выбираем: груша или манекен?
Постановка ударной техники у боксеров и бойцов смешанного стиля занимает много времени. Причина тому проста: бой начинается в стойке. Боец с поставленным ударом получает шанс нокаутировать соперника.
Реклама27 Января 2017
"Одной левой": серия турниров Mr. Jab
"Одной левой": серия турниров Mr. Jab
18 февраля в «Академии бокса» пройдет уникальный турнир, не имеющий аналогов во всем мире – Mr. Jab.
Бокс27 Января 2017
Почему у спортсменов появляется варикоз?
Варикозное увеличение вен является широко распространенным недугом в среде спортсменов. Статистические данные свидетельствуют о подверженности варикозу десяти процентов мужчин во всем мире.
Реклама27 Января 2017
Гаджиев заменит Азизова на Fight Nights Global 58
Гаджиев заменит Азизова на Fight Nights Global 58
Перестановка в карде предстоящего турнира Fight Nights Global 58
Новости mma27 Января 2017
Дебют Сосновского в UFC отложен
Дебют Сосновского в UFC отложен
Соперник Сосновского травмирован и выбывает из карда UFC Fight Night 104
Новости mma27 Января 2017
Джони Хендрикс настроен на завершение карьеры в случае поражения в среднем весе
Джони Хендрикс настроен на завершение карьеры в случае поражения в среднем весе
Боец рассуждает о своих проблемах с весогонкой
Новости mma27 Января 2017
Результаты взвешивания Bellator 171 (+ видео)
Результаты взвешивания Bellator 171 (+ видео)
Турнир пройдет в Малвейне, штат Канзас
Новости mma27 Января 2017
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