|12 февраля 2017 в 06-00
|UFC 208: Холм - Де Рандамье
|через 6 дней
|18 февраля 2017 в 18-00
|M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
|через 13 дней
|18 февраля 2017 в 18-00
|Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
|через 13 дней
|18 февраля 2017 в 19-00
|ACB 53
|через 13 дней
|19 февраля 2017 в 01-00
|UFC Fight Night: Льюис - Браун
|через 13 дней
|19 февраля 2017 в 05-00
|Bellator 172: Емельяненко - Митрион
|через 13 дней
|23 февраля 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 60
|через 18 дней
|24 февраля 2017 в 20-00
|Bellator 173: МакГири - Филдс
|через 19 дней
|25 февраля 2017 в 01-00
|WSOF 35: Иванов - Джордан
|через 19 дней
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
|через 26 дней
|4 марта 2017 в 01-00
|UFC 209: Вудли - Томсон 2
|через 26 дней
|4 марта 2017 в 05-00
|Bellator 174: Кунен - Бадд
|через 26 дней
|11 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
|через 33 дня
|11 марта 2017 в 19-00
|ACB 54
|через 34 дня
|18 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night 107
|через 40 дней
|18 марта 2017 в 19-00
|Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3
|через 41 день
|25 марта 2017 в 01-00
|Invicta FC 22: Куницкая - Эвингер 2
|через 47 дней
|25 марта 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 61
|через 48 дней
|31 марта 2017 в 01-00
|Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
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|8 апреля 2017 в 01-00
|UFC 210: Кормье - Джонсон 2
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