Профессия супервайзера пришла к нам из США и на данный момент она довольно популярна. Фактически эта должность означает контроль за другими сотрудниками (промоутерами, торговыми представителями, мерчендайзерами и т.д.), а также помощь в маркетинговом продвижении товаров и услуг.

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