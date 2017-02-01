|5 февраля 2017 в 06-00
|UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби
|через 4 дня
|11 февраля 2017 в 01-00
|UFC 208: Холм - Де Рандамье
|через 10 дней
|18 февраля 2017 в 18-00
|M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
|через 18 дней
|18 февраля 2017 в 18-00
|Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
|через 18 дней
|18 февраля 2017 в 19-00
|ACB 53
|через 18 дней
|19 февраля 2017 в 01-00
|UFC Fight Night: Льюис - Браун
|через 18 дней
|19 февраля 2017 в 05-00
|Bellator 172: Емельяненко - Митрион
|через 18 дней
|23 февраля 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 60
|через 23 дня
|24 февраля 2017 в 20-00
|Bellator 173: МакГири - Филдс
|через 24 дня
|25 февраля 2017 в 01-00
|WSOF 35: Иванов - Джордан
|через 24 дня
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
|через 31 день
|4 марта 2017 в 01-00
|UFC 209: Вудли - Томсон 2
|через 31 день
|4 марта 2017 в 05-00
|Bellator 174: Кунен - Бадд
|через 31 день
|11 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
|через 38 дней
|11 марта 2017 в 19-00
|ACB 54
|через 39 дней
|18 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night 107
|через 45 дней
|18 марта 2017 в 19-00
|Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3
|через 46 дней
|25 марта 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 61
|через 53 дня
|31 марта 2017 в 01-00
|Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
|через 58 дней
|31 марта 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников
|через 59 дней
|8 апреля 2017 в 01-00
|UFC 210: Кормье - Джонсон 2
|через 66 дней
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