Смешанные боевые искусства – MMA (Mixed Martial Arts) требуют специальной экипировки, защищающей наиболее уязвимые части тела от ударов, и одежды не стесняющей движений, облегающей тело, как вторая кожа. Традиционная MMA одежда и экипировка – это не только одежда, в которой спортсмены выходят на ринг.

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