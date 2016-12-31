Новости в мире ММА
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Популярные записи за последний месяц
31 декабря 2016 в 21-00 WSOF 34: Гаэтье - Фирмино
14 января 2017 в 18-00 ACB 51
16 января 2017 в 05-00 UFC Fight Night 103: Пенн - Родригес
21 января 2017 в 01-00 ACB 52
22 января 2017 в 08-00 Bellator 170
28 января 2017 в 06-00 Bellator 171
28 января 2017 в 19-00 Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
28 января 2017 в 23-30 UFC on Fox 23
19 февраля 2017 в 03-29 Bellator: Емельяненко - Митрион
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 3435 просмотров
Каб Свонсон vs. Ду Хо Чой (видео боя) 2899 просмотров
Результаты ACB 50 онлайн + трансляция и видео 2172 просмотров
Деррик Льюис – Шамиль Абдурахимов (ВИДЕО БОЯ) 2163 просмотров
Деметриус Джонсон против Тима Эллиотта - видео боя 1922 просмотров
Результаты UFC 206: Холлоуэй - Петтис (+ видео) 1844 просмотров
Эдсон Барбоза: “Хабиб выбрал себе более легкого соперника в лице Майкла Джонсона” 1758 просмотров
Макс Холлоуэй против Энтони Петтиса (видео боя) 1695 просмотров
Результаты UFC on FOX 22: ВанЗант - Уотерсон (+ видео) 1587 просмотров
Результаты Fight Nights Global 57: Сидельников против Агаева (+ видео) 1521 просмотров
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Результаты Rizin 4 + видео
Результаты Rizin 4 + видео
В Японии завершился традиционный предновогодний турнир. Турнир собрал звёзд в лице Мирко КроКопа, Тацуя Каваджири, Хидео Токоро и нашего Валентина Молдавского.
Результаты турниров31 Декабря 2016
Нападение на Расула Мирзаева
Нападение на Расула Мирзаева
В Москве на известного бойца было совершено покушение
Новости mma31 Декабря 2016
Известные спортсмены-бородачи
Бороду носят многие мужчины. Мы видим бородачей по телевизору и в кино, встречаем их на улицах, и мужская парикмахерская barbershop без дела не простаивает. Многие известные спортсмены тоже носят бороды – вот первая десятка из них.
Реклама31 Декабря 2016
Бонусы по итогам UFC 207
Бонусы по итогам UFC 207
Подведены итоги сегодняшнего шоу
Новости mma31 Декабря 2016
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя)
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя)
Поединок прошел на UFC 207
Видео31 Декабря 2016
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя)
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя)
Поединок прошел на UFC 207
Видео31 Декабря 2016
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео)
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео)
Шоу прошло в Лас-Вегасе
Новости mma31 Декабря 2016
Отель Божоле
Дон Хьюн Ким: «В следующем бою хотел бы встретиться с Майей»
Дон Хьюн Ким: «В следующем бою хотел бы встретиться с Майей»
Южнокорейский боец рассказал о своих планах на будущее
Новости mma30 Декабря 2016
Дана Уайт: «Не знаю, будет ли Ронда выступать в случае поражения»
Дана Уайт: «Не знаю, будет ли Ронда выступать в случае поражения»
Президент UFC высказал свои мысли о Ронде Роузи
Новости mma30 Декабря 2016
Хабиб Нурмагомедов: «Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора»
Хабиб Нурмагомедов: «Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора»
Российский боец обратился к UFC
Новости mma30 Декабря 2016
Повтор UFC 206 на канале FOX собрал почти 5 миллионов зрителей
Повтор UFC 206 на канале FOX собрал почти 5 миллионов зрителей
Трансляция стала одной из самых успешных в истории UFC на ТВ
Новости mma30 Декабря 2016
Результаты взвешивания UFC 207 (+ видео)
Результаты взвешивания UFC 207 (+ видео)
Участники двух чемпионских боёв сделали вес
Новости mma30 Декабря 2016
Роль жиросжигателей в жизни спортсменов ММА
Спорт ММА – это не просто хобби, это целая философия жизни. Чтобы всегда быть в форме и побеждать соперников в состязаниях, вам помогут эффективные жиросжигатели.
Реклама29 Декабря 2016
Результаты и видео Rizen 3
Результаты и видео Rizen 3
Мирко Филипович, Кинг Мо, Вадим Немков провели свои поединки на шоу Rizin 3 в Японии 29 декабря 2016 года
Результаты турниров29 Декабря 2016
Дана Уайт: «Фергюсон будет драться с Хабибом только за одинаковый гонорар, но этого не случится»
Дана Уайт: «Фергюсон будет драться с Хабибом только за одинаковый гонорар, но этого не случится»
Президент UFC рассказал о том, почему бой Нурмагомедова и Фергюсона до сих пор не назначен
Новости mma29 Декабря 2016
Фабрисио Вердум опубликовал сообщения, в которых он просил 500 тысяч за бой с новым соперником
Фабрисио Вердум опубликовал сообщения, в которых он просил 500 тысяч за бой с новым соперником
Вердум поправляет Дану Уайта
Новости mma29 Декабря 2016
Чейл Соннен прошел предматчевый допинг-тест перед боем с Тито Ортисом
Чейл Соннен прошел предматчевый допинг-тест перед боем с Тито Ортисом
Первая проверка в Bellator оказалась успешной
Новости mma29 Декабря 2016
Лэндо Ванната против Дэвида Теймура на UFC 209
Лэндо Ванната против Дэвида Теймура на UFC 209
Бой состоится 4 марта
Новости mma29 Декабря 2016
Дана Уайт: Вердум отказался от боёв с Дос Сантосом и Оверимом
Дана Уайт: Вердум отказался от боёв с Дос Сантосом и Оверимом
Президент UFC рассказал о ситуации после снятия Кейна Веласкеса с UFC 207
Новости mma29 Декабря 2016
Майк Голдберг покидает UFC
Майк Голдберг покидает UFC
Комментатор уйдет из промоушена после UFC 207
Новости mma29 Декабря 2016
Кунченко против Рахмонова на M-1 Challenge 75
Кунченко против Рахмонова на M-1 Challenge 75
3 марта 2017 года M-1 Алексей Кунченко проведет защиту титула против Шавката Рахмонова
Новости mma28 Декабря 2016
Романов против Султанахмедова на M-1 Challenge 75
Романов против Султанахмедова на M-1 Challenge 75
Бой Сергея Романова против Магомеда Султахмедова пройдет 3 марта 2017 года на шоу M-1 Challenge 75
Новости mma28 Декабря 2016
Деметриус Джонсон: «Да, я считаю себя лучшим бойцом вне весовых категорий»
Деметриус Джонсон: «Да, я считаю себя лучшим бойцом вне весовых категорий»
Чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал о своей позиции среди лучших бойцов мира
Новости mma27 Декабря 2016
Хабиб Нурмагомедов: «Тони слишком много болтает, вот почему я хочу разбить ему лицо»
Хабиб Нурмагомедов: «Тони слишком много болтает, вот почему я хочу разбить ему лицо»
Российский боец рассказал о потенциальном бое
Новости mma27 Декабря 2016
Джон Линекер: «Бой с Диллашоу – это лучшая подготовка к Крусу»
Джон Линекер: «Бой с Диллашоу – это лучшая подготовка к Крусу»
Боец легчайшего веса о своём следующем поединке
Новости mma27 Декабря 2016
Бой Тарека Саффедина и Дон Хьюн Кима перенесен в основную часть UFC 207
Бой Тарека Саффедина и Дон Хьюн Кима перенесен в основную часть UFC 207
Промоушен делает перестановки после отмены боёв
Новости mma27 Декабря 2016
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