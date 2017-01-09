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Популярные записи за последний месяц
14 января 2017 в 18-00 ACB 51 через 5 дней ACB 51
16 января 2017 в 05-00 UFC Fight Night 103: Пенн - Родригес через 6 дней
21 января 2017 в 01-00 ACB 52 через 11 дней
22 января 2017 в 08-00 Bellator 170 через 12 дней
28 января 2017 в 06-00 Bellator 171 через 18 дней
28 января 2017 в 19-00 Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев через 19 дней
28 января 2017 в 23-30 UFC on Fox 23 через 19 дней
19 февраля 2017 в 03-29 Bellator: Емельяненко - Митрион через 40 дней
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 53 дня
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 5828 просмотров
Каб Свонсон vs. Ду Хо Чой (видео боя) 3485 просмотров
Результаты ACB 50 онлайн + трансляция и видео 2468 просмотров
Деррик Льюис – Шамиль Абдурахимов (ВИДЕО БОЯ) 2448 просмотров
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя) 2200 просмотров
Результаты UFC 206: Холлоуэй - Петтис (+ видео) 2003 просмотров
Макс Холлоуэй против Энтони Петтиса (видео боя) 1947 просмотров
Результаты UFC on FOX 22: ВанЗант - Уотерсон (+ видео) 1912 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 1903 просмотров
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео) 1825 просмотров
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В марте Bellator определит первую чемпионку в полулегком весе
В марте Bellator определит первую чемпионку в полулегком весе
Промоушен во второй попытается организовать бой Марлос Кунен - Джулия Бадд
Новости mma9 Января 2017
Артем Лобов хочет боя со Свонсоном или Чоем
Артем Лобов хочет боя со Свонсоном или Чоем
Каб и Артем обменялись сообщениями в Twitter
Новости mma9 Января 2017
Абдулманап Нурмагомедов назвал Фергюсона следующим соперником Хабиба
Абдулманап Нурмагомедов назвал Фергюсона следующим соперником Хабиба
Отец Хабиба ответил на вопрос в социальной сети
Новости mma9 Января 2017
Яир Родригес: «Я отличаюсь от остальных – я чемпион»
Яир Родригес: «Я отличаюсь от остальных – я чемпион»
Мексиканский боец высказал свои мысли перед боем с Би Джей Пенном
Новости mma9 Января 2017
UFC 207 прошло отметку в миллион проданных PPV
UFC 207 прошло отметку в миллион проданных PPV
Предновогоднее шоу стало одним из самых успешных за 2016
Новости mma9 Января 2017
Коди Гарбрандт не считает бой с Диллашоу лучшей идеей
Коди Гарбрандт не считает бой с Диллашоу лучшей идеей
Новый чемпион считает, что Ти Джей не привлечет зрителей
Новости mma8 Января 2017
Федор Емельяненко пройдет проверку на допинг перед боем
Федор Емельяненко пройдет проверку на допинг перед боем
За проверку будет отвечать атлетическая комиссия штата Калифорния
Новости mma8 Января 2017
Отель Божоле
Джимми Ривера объяснил, почему он не будет драться с Марлоном Верой
Джимми Ривера объяснил, почему он не будет драться с Марлоном Верой
Боец не хочет выглядеть «задирой»
Новости mma8 Января 2017
Хабиб начал подготовку к бою на UFC 209
Хабиб начал подготовку к бою на UFC 209
Его соперник, по всей видимости, скоро будет объявлен
Новости mma8 Января 2017
Джими Манува – Кори Андерсон на UFC Fight Night 108
Джими Манува – Кори Андерсон на UFC Fight Night 108
Бой состоится 18 марта
Новости mma8 Января 2017
Майкл Биспинг и Тайрон Вудли продолжают обмениваться колкостями
Майкл Биспинг и Тайрон Вудли продолжают обмениваться колкостями
Чемпионы говорят о своём потенциальном бое
Новости mma7 Января 2017
Хавьер Мендес: «Операция Веласкеса прошла успешно»
Хавьер Мендес: «Операция Веласкеса прошла успешно»
Тренер Кейна рассказал о его состоянии
Новости mma7 Января 2017
Ник Диас: «Кому-то из бойцов надо выделиться»
Ник Диас: «Кому-то из бойцов надо выделиться»
Старший Диас о том, кто бы мог заставить его вернуться в клетку
Новости mma7 Января 2017
Марлон Вера встретится с Джимми Риверой
Марлон Вера встретится с Джимми Риверой
Вера заменит травмированного Брайана Каравэя
Новости mma7 Января 2017
Рафаэл дус Анжус переходит в полусредний вес
Рафаэл дус Анжус переходит в полусредний вес
Бывший чемпион в легком весе объявил об этом в своём Twitter
Новости mma7 Января 2017
«Жакаре» Соуза – Тим Ботч на UFC 208
«Жакаре» Соуза – Тим Ботч на UFC 208
Бой состоится 11 февраля
Новости mma7 Января 2017
Вор Машин отказался от двух сделок со следствием
Вор Машин отказался от двух сделок со следствием
Суд по его делу начнется 27 февраля
Новости mma6 Января 2017
Бой Маурисио «Шогун» Руа - Джан Вилланте в разработке на UFC Fight Night 107
Бой Маурисио «Шогун» Руа - Джан Вилланте в разработке на UFC Fight Night 107
Поединок может состояться 11 марта
Новости mma6 Января 2017
Марк Хант: «Пришлось принять бой, иначе семья бы голодала»
Марк Хант: «Пришлось принять бой, иначе семья бы голодала»
Тяжеловес о том, почему он принял бой с Оверимом на UFC 209
Новости mma6 Января 2017
Кэт Зингано: «Неуважение Нуньес к Роузи вызывает отвращение»
Кэт Зингано: «Неуважение Нуньес к Роузи вызывает отвращение»
Зингано недовольна поведением чемпионки
Новости mma6 Января 2017
Bellator попытается подписать Райана Бейдера
Bellator попытается подписать Райана Бейдера
При этом промоушен отказался от подписания Лоренца Ларкина
Новости mma6 Января 2017
Аманда Нуньес: «Не понимаю, как у Ронды получилось зайти так далеко»
Аманда Нуньес: «Не понимаю, как у Ронды получилось зайти так далеко»
Чемпионка высказалась о проигравшей сопернице
Новости mma6 Января 2017
Расул Мирзаев опознал подозреваемого
Расул Мирзаев опознал подозреваемого
Установлена личность одного из злоумышленников, напавших на Расула Мирзаева
Новости mma5 Января 2017
Чейл Соннен всё еще собирается получить бой с Вандерлеем Силвой
Чейл Соннен всё еще собирается получить бой с Вандерлеем Силвой
Соннен считает, что его соперник после боя с Ортисом уже известен
Новости mma5 Января 2017
Менеджер Хабиба выдвинул ультиматум Тони Фергюсону
Менеджер Хабиба выдвинул ультиматум Тони Фергюсону
Потом его сообщение было удалено
Новости mma5 Января 2017
Деметриус Джонсон собирается защитить титул минимум 12 раз
Деметриус Джонсон собирается защитить титул минимум 12 раз
Боец планирует оторваться от рекорда Андерсона Силвы
Новости mma5 Января 2017
Надо ехать
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