Новости в мире ММА
Поиск
Меню
Войти
Предстоящие события
Популярные записи за последний месяц
5 февраля 2017 в 06-00 UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби через 4 дня UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби
11 февраля 2017 в 01-00 UFC 208: Холм - Де Рандамье через 10 дней UFC 208: Холм - Де Рандамье
18 февраля 2017 в 18-00 M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц через 18 дней M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
18 февраля 2017 в 18-00 Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо через 18 дней Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
18 февраля 2017 в 19-00 ACB 53 через 18 дней ACB 53
19 февраля 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Льюис - Браун через 18 дней UFC Fight Night: Льюис - Браун
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 18 дней Bellator 172: Емельяненко - Митрион
23 февраля 2017 в 19-00 Fight Nights Global 60 через 23 дня
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 24 дня Bellator 173: МакГири - Филдс
25 февраля 2017 в 01-00 WSOF 35: Иванов - Джордан через 24 дня WSOF 35: Иванов - Джордан
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 31 день M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 31 день UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 31 день Bellator 174: Кунен - Бадд
11 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум через 38 дней UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
11 марта 2017 в 19-00 ACB 54 через 39 дней
18 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 107 через 45 дней
18 марта 2017 в 19-00 Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3 через 46 дней
25 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 61 через 53 дня
31 марта 2017 в 01-00 Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2 через 58 дней Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
31 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников через 59 дней Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников
8 апреля 2017 в 01-00 UFC 210: Кормье - Джонсон 2 через 66 дней UFC 210: Кормье - Джонсон 2
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2560 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 2428 просмотров
Стали известны причины нападения на Расула Мирзаева 2317 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 2312 просмотров
Расул Мирзаев опознал подозреваемого 1962 просмотров
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта 1854 просмотров
Гонорары бойцов за UFC 207 1544 просмотров
Би Джей Пенн – Яир Родригес (видео боя) 1505 просмотров
Дана Уайт ответил на слова Мейвезера 1366 просмотров
Андрей Орловский - Фрэнсис Нганну (видео боя) 1316 просмотров
Главная
События
Новости
Видео
Интервью
Рейтинги MMA
Результаты турниров
Фотогалерея
Ликбез
Контакты
Lego
АЛЕКСАНДР БУТЕНКО: " СОПЕРНИК ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ НО Я В ЭТОМ ПЛАНЕ ЕМУ НЕ УСТУПАЮ!"
АЛЕКСАНДР БУТЕНКО: " СОПЕРНИК ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ НО Я В ЭТОМ ПЛАНЕ ЕМУ НЕ УСТУПАЮ!"
Эксклюзивное интервью с Александром Бутенко для портала ММАоктагон.ру.
Интервью1 Февраля 2017
Халидов - Барнатт на ACB 54
Халидов - Барнатт на ACB 54
Анонсирован поединок между чемпионами KSW и Venator FC
Новости mma31 Января 2017
Еще одно новое подписание в ACB
Еще одно новое подписание в ACB
Пополнение среди легковесов ACB
Новости mma31 Января 2017
Новое подписание в ACB
Новое подписание в ACB
Пополнение в ростере полутяжей ACB
Новости mma31 Января 2017
Результат боя Никаев - Ногуейра изменен на NC
Результат боя Никаев - Ногуейра изменен на NC
Изменен результат поединка, прошедший на ACB 52
Новости mma31 Января 2017
Изменения в карде ACB 53
Изменения в карде ACB 53
Ряд важных изменений на предстоящем шоу ACB 53 в Польше
Новости mma31 Января 2017
Как стать супервайзером в Киеве
Профессия супервайзера пришла к нам из США и на данный момент она довольно популярна. Фактически эта должность означает контроль за другими сотрудниками (промоутерами, торговыми представителями, мерчендайзерами и т.д.), а также помощь в маркетинговом продвижении товаров и услуг.
Ликбез31 Января 2017
Отель Божоле
Куинтон Джексон не уверен, продолжится ли его карьера после боя с Кинг Мо
Куинтон Джексон не уверен, продолжится ли его карьера после боя с Кинг Мо
Rampage размышляет о своём будущем
Новости mma31 Января 2017
Фрэнсис Нганну хочет боя с Кейном Веласкесом
Фрэнсис Нганну хочет боя с Кейном Веласкесом
Тяжеловес верит в возможность боя с бывшим чемпионом
Новости mma31 Января 2017
Конор: «Им нужно было всего лишь попросить о защите пояса в полулегком весе»
Конор: «Им нужно было всего лишь попросить о защите пояса в полулегком весе»
МакГрегор рассказал своё видение ситуации с титулом UFC в полулегком весе
Новости mma31 Января 2017
Иэн МакКолл получил нового соперника на UFC 208
Иэн МакКолл получил нового соперника на UFC 208
Он встретится с дебютантом UFC Джарредом Бруксом
Новости mma31 Января 2017
Жозе Алдо хочет начать карьеру в боксе
Жозе Алдо хочет начать карьеру в боксе
Бразилец мечтает о чемпионском поясе во втором виде спорта
Новости mma31 Января 2017
Магомедов - Сото на M-1 Challenge 74
Магомедов - Сото на M-1 Challenge 74
Назначен поединок на M-1 Challenge 74
Новости mma30 Января 2017
Эру - Исмагулов на M-1 Challenge 74
Эру - Исмагулов на M-1 Challenge 74
Назначен поединок на M-1 Challenge 74
Новости mma30 Января 2017
Назначены поединки на ACB 54
Назначены поединки на ACB 54
В Манчестере на шоу ACB 54 анонсированы еще два новых поединка
Новости mma30 Января 2017
Анонс Кубка Москвы по панкратиону "MOSCOW OPEN" 2017
Анонс Кубка Москвы по панкратиону "MOSCOW OPEN" 2017
25 и 26 февраля 2017 в Москве пройдет Открытый Кубк Москвы по панкратиону «Moscow Open» Посвященного Дню Защитника Отечества.
Панкратион30 Января 2017
Эдуард Вартанян: " ММА - это непредсказуемый вид спорта!"
Эдуард Вартанян: " ММА - это непредсказуемый вид спорта!"
Боец лиги АСВ Эдуадр Вартанян дал небольшое интреврью порталу ммаоктагон.ру, в котором рассказал немного о себе и Хабибе Нурмагомедове.
Интервью30 Января 2017
Конор: «Я бы жестко нокаутировал и Тони и Хабиба»
Конор: «Я бы жестко нокаутировал и Тони и Хабиба»
МакГрегор рассказал о вариантах будущих боёв
Новости mma30 Января 2017
Дана Уайт: «Организация боя МакГрегор – Мейвезер без участия UFC будет полным провалом»
Дана Уайт: «Организация боя МакГрегор – Мейвезер без участия UFC будет полным провалом»
Президент UFC высказал своё мнение о ситуации вокруг Конора
Новости mma30 Января 2017
Валентина Шевченко: «Пенья – хороший боец, но я – мастер»
Валентина Шевченко: «Пенья – хороший боец, но я – мастер»
Валентина готова к титульному бою
Новости mma30 Января 2017
Иэн МакКолл снова потерял соперника
Иэн МакКолл снова потерял соперника
Нил Сири снялся с поединка на UFC 208
Новости mma30 Января 2017
Спонсорские выплаты Reebok по итогам UFC on FOX 23
Спонсорские выплаты Reebok по итогам UFC on FOX 23
В общей сумме бойцы получили 155 тысяч долларов спонсорских выплат
Новости mma30 Января 2017
Конор МакГрегор: «Флойд обделался от страха»
Конор МакГрегор: «Флойд обделался от страха»
Конор считает, что следующий его поединок пройдет по правилам бокса
Новости mma29 Января 2017
Бонусы по итогам UFC on FOX 23
Бонусы по итогам UFC on FOX 23
Четверо бойцов получили награду за лучшее выступление вечера
Новости mma29 Января 2017
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео)
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео)
Турнир прошел в Денвере, Колорадо
Видео29 Января 2017
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя)
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя)
Поединок прошел на UFC on FOX 23
Видео29 Января 2017
Надо ехать
Вступайте в нашу группу в VK
Morosnikov-77
Подписка на новости
Тинкофф Мишин
Клубы единоборств
ХУЛИГАН #NUMBERONE"
ХУЛИГАН #NUMBERONE"
Клуб единоборств "БратиЧ"
Клуб единоборств "БратиЧ"
Клуб единоборств "БУЛЬДОГ"
Клуб единоборств "БУЛЬДОГ"
Московская областная Федерация Тайского бокса
Московская областная Федерация Тайского бокса
Случайное фото
Aaron-Simpson-vs-Kenny-Robertson
Aaron-Simpson-vs-Kenny-Robertson
О проекте
RSS
Виджет для яндекса
Бойцы
Бойцы
Медиа
Фото
Видео
Поддержка
Контакы
Реклама на сайте

© 2009–2017 MMAOCTAGON

Бои без правил — Свежие новости

Копирование любых материалов сайта MMAoctagon.ru возможно только с письменного разрешения администрации. По всем вопросам обращайтесь по адресу: office@mmaoctagon.ru

Сайт создан в Студии 101

Авторизация

Регистрация
Я забыл пароль
Разделы
Бокс
Видео
День в истории
Дзюдо
Интервью
Кикбоксинг
Ликбез
Муай-тай
Новости mma
Панкратион
Результаты турниров
Рейтинги MMA
Реклама
Самбо
Семинары
Сумо
Проект
RSS
Виджет для яндекса
Бойцы
Бойцы
Медиа
Фото
Видео
Поддержка
Контакы
Реклама на сайте
Найти