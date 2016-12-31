|31 декабря 2016 в 21-00
|WSOF 34: Гаэтье - Фирмино
|14 января 2017 в 18-00
|ACB 51
|16 января 2017 в 05-00
|UFC Fight Night 103: Пенн - Родригес
|21 января 2017 в 01-00
|ACB 52
|22 января 2017 в 08-00
|Bellator 170
|28 января 2017 в 06-00
|Bellator 171
|28 января 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
|28 января 2017 в 23-30
|UFC on Fox 23
|19 февраля 2017 в 03-29
|Bellator: Емельяненко - Митрион
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
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