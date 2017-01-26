Новости в мире ММА
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Популярные записи за последний месяц
28 января 2017 в 05-00 Bellator 171: Гиллард - Нджокуани через 1 день Bellator 171: Гиллард - Нджокуани
28 января 2017 в 19-00 Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев через 2 дня Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
29 января 2017 в 00-01 UFC on Fox: Шевченко - Пена через 2 дня UFC on Fox: Шевченко - Пена
5 февраля 2017 в 06-00 UFC Fight Night 104: Бермудез - Корейский Зомби через 9 дней UFC Fight Night 104: Бермудез - Корейский Зомби
11 февраля 2017 в 01-00 UFC 208: Холм - Де Рандамье через 15 дней UFC 208: Холм - Де Рандамье
18 февраля 2017 в 18-00 M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц через 23 дня M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
18 февраля 2017 в 19-00 ACB 53 через 23 дня
19 февраля 2017 в 01-00 UFC Fight Night 105: Дос Сантос - Струв через 23 дня UFC Fight Night 105: Дос Сантос - Струв
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 23 дня Bellator 172: Емельяненко - Митрион
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 29 дней Bellator 173: МакГири - Филдс
25 февраля 2017 в 01-00 WSOF 35: Иванов - Джордан через 29 дней
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 36 дней M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75 через 36 дней M-1 Challenge 75
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 36 дней UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 36 дней Bellator 174: Кунен - Бадд
11 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 106: Белфорт - Гастелум через 43 дня UFC Fight Night 106: Белфорт - Гастелум
11 марта 2017 в 19-00 ACB 54 через 44 дня
18 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 107 через 50 дней
31 марта 2017 в 01-00 Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2 через 63 дня Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
8 апреля 2017 в 01-00 UFC 210 через 71 день
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 8920 просмотров
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя) 3861 просмотров
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео) 2607 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 2393 просмотров
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2348 просмотров
Стали известны причины нападения на Расула Мирзаева 2298 просмотров
Дана Уайт: «Фергюсон будет драться с Хабибом только за одинаковый гонорар, но этого не случится» 2122 просмотров
Результаты и видео Rizen 3 2058 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 1997 просмотров
Расул Мирзаев опознал подозреваемого 1939 просмотров
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Тина Канделаки: "Контракт с UFC у нас заканчивается"
Тина Канделаки: "Контракт с UFC у нас заканчивается"
Новости mma26 Января 2017
Лучшее спортивное питание, которое точно работает
Представить себе современный спорт без использования спортивных добавок невозможно. Эти вещества настолько быстро стали доминировать практически во всех видах спорта, что его исключение из рациона спортсмена кажется странным...
Реклама26 Января 2017
Валентина Шевченко: «Бой в горах не станет для меня проблемой»
Валентина Шевченко: «Бой в горах не станет для меня проблемой»
Валентина готова к поединку c Джулианной Пеньей
Новости mma26 Января 2017
Гуннар Нельсон надеется на отказ от весогонки в MMA
Гуннар Нельсон надеется на отказ от весогонки в MMA
Боец поделился своим мнением о сгонке веса
Новости mma26 Января 2017
Дэниел Кормье – Энтони Джонсон 2 на UFC 210
Дэниел Кормье – Энтони Джонсон 2 на UFC 210
Бой состоится 8 апреля
Новости mma26 Января 2017
Дональд Серроне нацелен на чемпионский титул UFC в 2017
Дональд Серроне нацелен на чемпионский титул UFC в 2017
«Ковбой» собирается взять титул в полусреднем весе
Новости mma26 Января 2017
Бен Аскрен: «Сделал бы со Стивеном Томпсоном всё, что захотел»
Бен Аскрен: «Сделал бы со Стивеном Томпсоном всё, что захотел»
Боец высказался об участниках чемпионского поединка UFC в полусреднем весе
Новости mma26 Января 2017
Отель Божоле
Спортивное питание и кофеин: совместимость
Бытует мнение, что спортивное питание и кофеин являются не самой лучше парой. Якобы кофеин способен притуплять синтез креатина, тем самым понижая его эффективность в плане увеличения силовых показателей...
Реклама25 Января 2017
Брэдли - Шлеменко на M-1 Challenge 75
Брэдли - Шлеменко на M-1 Challenge 75
Пол Брэдли станет соперником Александра Шлеменко на турнире M-1 Challenge 75
Новости mma25 Января 2017
Кард FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
Кард FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
Стал известен итоговый кард шоу FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
Новости mma25 Января 2017
Ортман - Богомол на M-1 Challenge 74
Ортман - Богомол на M-1 Challenge 74
Еще один интересный матч появился в карде M-1 Challenge 74
Новости mma25 Января 2017
Первый выездной турнир WFCA
Первый выездной турнир WFCA
WFCA 34 пройдет в Москве
Новости mma25 Января 2017
Торрес - Мясников на M-1 Challenge 75
Торрес - Мясников на M-1 Challenge 75
M-1 Challenge 75. Реванш между Эноком Солвесом Торресом и Валерием Мясниковым
Новости mma25 Января 2017
Интервью Альберта Туменова
Интервью Альберта Туменова
Альберт Туменов: "Скоро вы увидите нового Эйнштейна!"
Новости mma25 Января 2017
Качественные и недорогие борцовки для САМБО
САМБО является относительно молодым, но достаточно популярным и интенсивно развивающимся видом спортивного боевого искусства. Технический арсенал САМБО основывается на эффективнейших приёмах защиты разных видов единоборств и борьбы.
Реклама24 Января 2017
Как выбрать рашгард – типология и оптимальные критерии
Как выбрать рашгард – типология и оптимальные критерии
Рашгард представляет особую разновидность спортивной одежды, которая чаще всего используется во время спарринг-тренировок по различным видам единоборств. Однако рашгарды порой надевают, отправляясь в тренажерный зал или на пробежку.
Реклама24 Января 2017
Хорхе Масвидал: «Хочу заставить Серроне расплатиться за кражу соперников»
Хорхе Масвидал: «Хочу заставить Серроне расплатиться за кражу соперников»
Масвидал высказал свои мысли о ближайшем поединке
Новости mma24 Января 2017
Майк Голдберг: «Я был шокирован тем, что владельцы UFC не стали продлевать мой контракт»
Майк Голдберг: «Я был шокирован тем, что владельцы UFC не стали продлевать мой контракт»
Бывший комментатор UFC впервые высказался после ухода из промоушена
Новости mma24 Января 2017
Тони Фергюсон: «Конор ни разу в жизни не защищал титул»
Тони Фергюсон: «Конор ни разу в жизни не защищал титул»
Фергюсон прошелся по чемпиону UFC в легком весе
Новости mma24 Января 2017
Тайрон Вудли: «Я знаю, какие бои приведут меня к залу славы»
Тайрон Вудли: «Я знаю, какие бои приведут меня к залу славы»
Чемпион UFC в полусреднем весе о планах на свою карьеру
Новости mma24 Января 2017
Бой Трэвис Браун – Деррек Льюис возглавит UFC Fight Night 105
Бой Трэвис Браун – Деррек Льюис возглавит UFC Fight Night 105
Поединок перенесен из карда UFC 208
Новости mma24 Января 2017
Заявление Арби Агуева
Заявление Арби Агуева
Агуев поделился мыслями после турнира ACB 52
Новости mma23 Января 2017
Заявление Патрика Кинцля
Заявление Патрика Кинцля
Кинцль высказался после турнира ACB 52
Новости mma23 Января 2017
Заявление Майрбека Хасиева по ситуации на ACB 52
Заявление Майрбека Хасиева по ситуации на ACB 52
После турнира ACB 52 Майрбек Хасиев сделал важное заявление
Новости mma23 Января 2017
Анонс карда ACB 53
Анонс карда ACB 53
Стал известен состав участников турнира ACB 53 в Польше
Новости mma23 Января 2017
Бонус $10 000 на турниры ACB 52
Бонус $10 000 на турниры ACB 52
Бойцы получили бонусы за яркие выступления на ACB 52
Новости mma23 Января 2017
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