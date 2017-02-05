11 февраля в Казани, директор PR-агентства Nota Bene Наталья Буланова совместно с Федерацией ММА Республики Татарстан, филиалом РСБИ по РТ и ТРО ОМОО "РОСМОЛСПОРТ" проведет семинар о PR в спорте.

Семинары •