|21 января 2017 в 19-00
|ACB 52: Агуев - Кинцл
|через 5 дней
|22 января 2017 в 05-00
|Bellator 170: Соннен - Ортис
|через 5 дней
|28 января 2017 в 05-00
|Bellator 171: Гиллард - Нджокуани
|через 11 дней
|28 января 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
|через 12 дней
|29 января 2017 в 00-01
|UFC on Fox 23: Шевченко - Пена
|через 12 дней
|19 февраля 2017 в 05-00
|Bellato172: Емельяненко - Митрион
|через 33 дня
|24 февраля 2017 в 20-00
|Bellator 173: МакГири - Филдс
|через 39 дней
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
|через 46 дней
|4 марта 2017 в 01-00
|UFC 209: Вудли - Томсон 2
|через 46 дней
|4 марта 2017 в 05-00
|Bellator 174: Кунен - Бадд
|через 46 дней
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