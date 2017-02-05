Новости в мире ММА
Поиск
Меню
Войти
Предстоящие события
Популярные записи за последний месяц
12 февраля 2017 в 06-00 UFC 208: Холм - Де Рандамье через 6 дней UFC 208: Холм - Де Рандамье
18 февраля 2017 в 18-00 M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц через 13 дней M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
18 февраля 2017 в 18-00 Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо через 13 дней Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
18 февраля 2017 в 19-00 ACB 53 через 13 дней ACB 53
19 февраля 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Льюис - Браун через 13 дней UFC Fight Night: Льюис - Браун
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 13 дней Bellator 172: Емельяненко - Митрион
23 февраля 2017 в 19-00 Fight Nights Global 60 через 18 дней
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 19 дней Bellator 173: МакГири - Филдс
25 февраля 2017 в 01-00 WSOF 35: Иванов - Джордан через 19 дней WSOF 35: Иванов - Джордан
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 26 дней M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 26 дней UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 26 дней Bellator 174: Кунен - Бадд
11 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум через 33 дня UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
11 марта 2017 в 19-00 ACB 54 через 34 дня
18 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 107 через 40 дней
18 марта 2017 в 19-00 Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3 через 41 день
25 марта 2017 в 01-00 Invicta FC 22: Куницкая - Эвингер 2 через 47 дней Invicta FC 22: Куницкая - Эвингер 2
25 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 61 через 48 дней
31 марта 2017 в 01-00 Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2 через 53 дня Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
31 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников через 54 дня Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников
8 апреля 2017 в 01-00 UFC 210: Кормье - Джонсон 2 через 61 день UFC 210: Кормье - Джонсон 2
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2696 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 2396 просмотров
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта 1869 просмотров
Би Джей Пенн – Яир Родригес (видео боя) 1556 просмотров
Андрей Орловский - Фрэнсис Нганну (видео боя) 1530 просмотров
Дана Уайт ответил на слова Мейвезера 1379 просмотров
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео) 1369 просмотров
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя) 1289 просмотров
Луис Паломино - Муса Хаманаев (видео боя) 1259 просмотров
Чейл Соннен vs Тито Ортис (видео боя) 1195 просмотров
Главная
События
Новости
Видео
Интервью
Рейтинги MMA
Результаты турниров
Фотогалерея
Ликбез
Контакты
Roccy Shop
Бонусы по итогам UFC Fight Night 104
Бонусы по итогам UFC Fight Night 104
Поединок Анджела Хилл - Джессика Андраде признан лучшим боем вечера
Новости mma5 Февраля 2017
Тренер Алдо Андре Педернейрас: «Когда мы предложили бой Тони, он сбежал»
Тренер Алдо Андре Педернейрас: «Когда мы предложили бой Тони, он сбежал»
Тренер Жозе рассказал о возможном переходе бойца в легкий вес
Новости mma5 Февраля 2017
Деннис Бермудез - Чан Сунг Юнг (видео боя)
Деннис Бермудез - Чан Сунг Юнг (видео боя)
Бой прошел на UFC Fight Night 104
Видео5 Февраля 2017
Результаты UFC Fight Night 104 (+ видео)
Результаты UFC Fight Night 104 (+ видео)
Турнир прошел в Хьюстоне
Видео5 Февраля 2017
Овинс Сен-Прё - Волкан Оездемир (видео боя)
Овинс Сен-Прё - Волкан Оездемир (видео боя)
Поединок прошел на UFC Fight Night 104
Видео5 Февраля 2017
Вахаев - Босер на ACB 54
Вахаев - Босер на ACB 54
Анонс поединка на манчестерском шоу ACB 54
Новости mma4 Февраля 2017
Берхамов - Давлатмуродов на ACB 55
Берхамов - Давлатмуродов на ACB 55
Анонсирован поединок на ACB 55 в Таджикистане
Новости mma4 Февраля 2017
Отель Божоле
Бибулатов дебютирует в UFC
Бибулатов дебютирует в UFC
Российский боец выступит на шоу UFC в Буффало
Новости mma4 Февраля 2017
Стал известен следующий оппонент Корешкова
Стал известен следующий оппонент Корешкова
Андрей Корешков проведет следующий поединок в марте
Новости mma4 Февраля 2017
Мурзаканов - Ерохин на ACB 57
Мурзаканов - Ерохин на ACB 57
Анонсирован поединок полутяжеловесов на ACB 57
Новости mma4 Февраля 2017
Изменения в карде ACB 53
Изменения в карде ACB 53
Внесены новые поправки к предстоящему шоу в Польше
Новости mma4 Февраля 2017
Результаты взвешивания UFC Fight Night 104 (+ видео)
Результаты взвешивания UFC Fight Night 104 (+ видео)
Деннис Бермудез и Чан Сунг Юнг готовы к своему поединку
Новости mma4 Февраля 2017
Тимур Валиев - Бекбулат Магомедов на WSOF 35
Тимур Валиев - Бекбулат Магомедов на WSOF 35
Марлон Мораес лишен титула WSOF в легчайшем весе
Новости mma4 Февраля 2017
Жозе Алдо не думает, что у Конора есть шанс в поединке против Мейвезера
Жозе Алдо не думает, что у Конора есть шанс в поединке против Мейвезера
Бывший соперник МакГрегора высказал своё мнение о возможном боксерском матче
Новости mma4 Февраля 2017
Яир Родригес: «Если МакГрегор будет стоять передо мной, я надеру его зад»
Яир Родригес: «Если МакГрегор будет стоять передо мной, я надеру его зад»
Мексиканский боец о дальнейших перспективах
Новости mma4 Февраля 2017
Дана Уайт: «Мы предложили поединок Нейту Диасу»
Дана Уайт: «Мы предложили поединок Нейту Диасу»
Президент UFC о попытках вернуть братьев Диас в октагон
Новости mma4 Февраля 2017
Андрей Корешков – Фернандо Гонсалес на Bellator 174
Андрей Корешков – Фернандо Гонсалес на Bellator 174
Бой состоится 3 марта
Новости mma4 Февраля 2017
Семинар «PR в спорте на примере единоборств»
Семинар «PR в спорте на примере единоборств»
11 февраля в Казани, директор PR-агентства Nota Bene Наталья Буланова совместно с Федерацией ММА Республики Татарстан, филиалом РСБИ по РТ и ТРО ОМОО "РОСМОЛСПОРТ" проведет семинар о PR в спорте.
Семинары3 Февраля 2017
Витор Белфорт о том, что бы он хотел изменить в ММА
Витор Белфорт о том, что бы он хотел изменить в ММА
Белфорт считает, что бойцам пора создать профсоюз
Новости mma3 Февраля 2017
Диллон Данис: «Возможно, мне придется надавать пощечин Рори МакДональду»
Диллон Данис: «Возможно, мне придется надавать пощечин Рори МакДональду»
Данис планирует дебютировать в Bellator
Новости mma3 Февраля 2017
После боя с «Корейским Зомби» Деннис Бермудес хочет поединка с Холлоуэем
После боя с «Корейским Зомби» Деннис Бермудес хочет поединка с Холлоуэем
У бойца есть план на ближайшее будущее
Новости mma3 Февраля 2017
Тиаго Таварес покинул UFC
Тиаго Таварес покинул UFC
Промоушен решил не подписывать новый контракт с бойцом
Новости mma3 Февраля 2017
Энтони Джонсон: «Мне было мерзко от того, что я выступил не на 100 процентов»
Энтони Джонсон: «Мне было мерзко от того, что я выступил не на 100 процентов»
Боец рассказал об ощущениях после первого боя с Кормье
Новости mma3 Февраля 2017
9 новых поединков анонсированы на ACB 54
9 новых поединков анонсированы на ACB 54
Кард турнира АСВ 54: Supersonic пополнился сразу 9 поединками
Новости mma2 Февраля 2017
Лопес - Мякинкин на M-1 Challenge 74
Лопес - Мякинкин на M-1 Challenge 74
Еще один поединок пополнил кард шоу M-1 Challenge 74
Новости mma2 Февраля 2017
Хили - Роджерс на ACB 54
Хили - Роджерс на ACB 54
Анонс интересного поединка на ACB 54
Новости mma2 Февраля 2017
Надо ехать
Вступайте в нашу группу в VK
Morosnikov-77
Подписка на новости
Часы Мишин
Клубы единоборств
ХУЛИГАН #NUMBERONE"
ХУЛИГАН #NUMBERONE"
Клуб единоборств "БратиЧ"
Клуб единоборств "БратиЧ"
Клуб единоборств "БУЛЬДОГ"
Клуб единоборств "БУЛЬДОГ"
Московская областная Федерация Тайского бокса
Московская областная Федерация Тайского бокса
Случайное фото
Ариании Селесте
Ариании Селесте
Рейтинги ММА
Тяжелый вес
Стипе Миочич
Stipe Miocic
Стипе Миочич
Фабрисиу Вердум
Fabricio Werdum
Фабрисиу Вердум
Кейн Веласкес
Cain Velasquez
Кейн Веласкес
Полутяжелый вес
Дэниел Кормье
Daniel Cormier
Дэниел Кормье
Энтони Джонсон
Anthony Johnson
Энтони Джонсон
Александр Густафссон
Alexander Gustafsson
Александр Густафссон
Средний вес
Майкл Биспинг
Michael Bisping
Майкл Биспинг
Люк Рокхолд
Luke Rockhold
Люк Рокхолд
Йоэл Ромеро
Yoel Romero
Йоэл Ромеро
Полусредний вес
Тайрон Вудли
Tyron Woodley
Тайрон Вудли
Робби Лоулер
Robbie Lawler
Робби Лоулер
Стивен Томпсон
Stephen Thompson
Стивен Томпсон
Легкий вес
Конор Макгрегор
Conor McGregor
Конор Макгрегор
Эдди Альварес
Eddie Alvarez
Эдди Альварес
Тони Фергюсон
Tony Ferguson
Тони Фергюсон
Легчайший вес
Коди Гарбрандт
Cody Garbrandt
Коди Гарбрандт
Доминик Крус
Dominick Cruz
Доминик Крус
Ти Джей Диллашоу
TJ Dillashaw
Ти Джей Диллашоу
Налегчайший вес
Деметриус Джонсон
Demetrious Johnson
Деметриус Джонсон
Джозеф Бенавидес
Joseph Benavidez
Джозеф Бенавидес
Генри Сехудо
Henry Cejudo
Генри Сехудо
P4P
Деметриус Джонсон
Demetrious Johnson
Деметриус Джонсон
Дэниел Кормье
Daniel Cormier
Дэниел Кормье
Конор Макгрегор
Conor McGregor
Конор Макгрегор
О проекте
RSS
Виджет для яндекса
Бойцы
Бойцы
Медиа
Фото
Видео
Поддержка
Контакы
Реклама на сайте

© 2009–2017 MMAOCTAGON

Бои без правил — Свежие новости

Копирование любых материалов сайта MMAoctagon.ru возможно только с письменного разрешения администрации. По всем вопросам обращайтесь по адресу: office@mmaoctagon.ru

Сайт создан в Студии 101

Авторизация

Регистрация
Я забыл пароль
Разделы
Бокс
Видео
День в истории
Дзюдо
Интервью
Кикбоксинг
Ликбез
Муай-тай
Новости mma
Панкратион
Результаты турниров
Рейтинги MMA
Реклама
Самбо
Семинары
Сумо
Проект
RSS
Виджет для яндекса
Бойцы
Бойцы
Медиа
Фото
Видео
Поддержка
Контакы
Реклама на сайте
Найти