Новости в мире ММА
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Предстоящие события
Популярные записи за последний месяц
5 февраля 2017 в 03-00 UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби через 1 день UFC Fight Night: Бермудез - Корейский Зомби
12 февраля 2017 в 06-00 UFC 208: Холм - Де Рандамье через 8 дней UFC 208: Холм - Де Рандамье
18 февраля 2017 в 18-00 M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц через 14 дней M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
18 февраля 2017 в 18-00 Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо через 14 дней Fight Nights Global 59: Давлятов - Мальдонадо
18 февраля 2017 в 19-00 ACB 53 через 15 дней ACB 53
19 февраля 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Льюис - Браун через 15 дней UFC Fight Night: Льюис - Браун
19 февраля 2017 в 05-00 Bellator 172: Емельяненко - Митрион через 15 дней Bellator 172: Емельяненко - Митрион
23 февраля 2017 в 19-00 Fight Nights Global 60 через 20 дней
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 21 день Bellator 173: МакГири - Филдс
25 февраля 2017 в 01-00 WSOF 35: Иванов - Джордан через 21 день WSOF 35: Иванов - Джордан
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 28 дней M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 28 дней UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 28 дней Bellator 174: Кунен - Бадд
11 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум через 35 дней UFC Fight Night: Белфорт - Гастелум
11 марта 2017 в 19-00 ACB 54 через 36 дней
18 марта 2017 в 01-00 UFC Fight Night 107 через 42 дня
18 марта 2017 в 19-00 Tech-Krep FC: Prime Selection Сезон 3 через 43 дня
25 марта 2017 в 01-00 Invicta FC 22: Куницкая - Эвингер 2 через 49 дней Invicta FC 22: Куницкая - Эвингер 2
25 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 61 через 50 дней
31 марта 2017 в 01-00 Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2 через 55 дней Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
31 марта 2017 в 19-00 Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников через 56 дней Fight Nights Global 62: Павлович - Сидельников
8 апреля 2017 в 01-00 UFC 210: Кормье - Джонсон 2 через 63 дня UFC 210: Кормье - Джонсон 2
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя) 2632 просмотров
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео 2353 просмотров
Расул Мирзаев опознал подозреваемого 1972 просмотров
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта 1859 просмотров
Би Джей Пенн – Яир Родригес (видео боя) 1530 просмотров
Андрей Орловский - Фрэнсис Нганну (видео боя) 1433 просмотров
Дана Уайт ответил на слова Мейвезера 1372 просмотров
Результаты UFC on FOX 23 (+ видео) 1303 просмотров
Луис Паломино - Муса Хаманаев (видео боя) 1240 просмотров
Валентина Шевченко - Джулианна Пенья (видео боя) 1232 просмотров
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Дана Уайт: «Мы предложили поединок Нейту Диасу»
Дана Уайт: «Мы предложили поединок Нейту Диасу»
Президент UFC о попытках вернуть братьев Диас в октагон
Новости mma4 Февраля 2017
Андрей Корешков – Фернандо Гонсалес на Bellator 174
Андрей Корешков – Фернандо Гонсалес на Bellator 174
Бой состоится 3 марта
Новости mma4 Февраля 2017
Семинар «PR в спорте на примере единоборств»
Семинар «PR в спорте на примере единоборств»
11 февраля в Казани, директор PR-агентства Nota Bene Наталья Буланова совместно с Федерацией ММА Республики Татарстан, филиалом РСБИ по РТ и ТРО ОМОО "РОСМОЛСПОРТ" проведет семинар о PR в спорте.
Семинары3 Февраля 2017
Витор Белфорт о том, что бы он хотел изменить в ММА
Витор Белфорт о том, что бы он хотел изменить в ММА
Белфорт считает, что бойцам пора создать профсоюз
Новости mma3 Февраля 2017
Диллон Данис: «Возможно, мне придется надавать пощечин Рори МакДональду»
Диллон Данис: «Возможно, мне придется надавать пощечин Рори МакДональду»
Данис планирует дебютировать в Bellator
Новости mma3 Февраля 2017
После боя с «Корейским Зомби» Деннис Бермудес хочет поединка с Холлоуэем
После боя с «Корейским Зомби» Деннис Бермудес хочет поединка с Холлоуэем
У бойца есть план на ближайшее будущее
Новости mma3 Февраля 2017
Тиаго Таварес покинул UFC
Тиаго Таварес покинул UFC
Промоушен решил не подписывать новый контракт с бойцом
Новости mma3 Февраля 2017
Отель Божоле
Энтони Джонсон: «Мне было мерзко от того, что я выступил не на 100 процентов»
Энтони Джонсон: «Мне было мерзко от того, что я выступил не на 100 процентов»
Боец рассказал об ощущениях после первого боя с Кормье
Новости mma3 Февраля 2017
9 новых поединков анонсированы на ACB 54
9 новых поединков анонсированы на ACB 54
Кард турнира АСВ 54: Supersonic пополнился сразу 9 поединками
Новости mma2 Февраля 2017
Лопес - Мякинкин на M-1 Challenge 74
Лопес - Мякинкин на M-1 Challenge 74
Еще один поединок пополнил кард шоу M-1 Challenge 74
Новости mma2 Февраля 2017
Хили - Роджерс на ACB 54
Хили - Роджерс на ACB 54
Анонс интересного поединка на ACB 54
Новости mma2 Февраля 2017
Дана Уайт: «Думаю, что Джон Джонс немедленно получит бой за титул»
Дана Уайт: «Думаю, что Джон Джонс немедленно получит бой за титул»
Президент UFC о ситуации с бывшим чемпионом
Новости mma2 Февраля 2017
Кевин Ли: «Мейвезер точно не нокаутирует МакГрегора»
Кевин Ли: «Мейвезер точно не нокаутирует МакГрегора»
Боец, тренирующийся в зале Флойда, рассказал своё видение возможного боя
Новости mma2 Февраля 2017
Дана Уайт предложил Нику Диасу бой с Демианом Майей
Дана Уайт предложил Нику Диасу бой с Демианом Майей
Президент UFC ждёт ответа от Ника
Новости mma2 Февраля 2017
Медицинские отстранения после UFC on FOX 23
Медицинские отстранения после UFC on FOX 23
Четверо бойцов отстранены на 180 дней
Новости mma2 Февраля 2017
Бой Рашад Эванс – Дэн Келли планируется на UFC 209
Бой Рашад Эванс – Дэн Келли планируется на UFC 209
Поединок состоится 4 марта
Новости mma2 Февраля 2017
АЛЕКСАНДР БУТЕНКО: " СОПЕРНИК ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ НО Я В ЭТОМ ПЛАНЕ ЕМУ НЕ УСТУПАЮ!"
АЛЕКСАНДР БУТЕНКО: " СОПЕРНИК ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ НО Я В ЭТОМ ПЛАНЕ ЕМУ НЕ УСТУПАЮ!"
Эксклюзивное интервью с Александром Бутенко для портала ММАоктагон.ру.
Интервью1 Февраля 2017
Халидов - Барнатт на ACB 54
Халидов - Барнатт на ACB 54
Анонсирован поединок между чемпионами KSW и Venator FC
Новости mma31 Января 2017
Еще одно новое подписание в ACB
Еще одно новое подписание в ACB
Пополнение среди легковесов ACB
Новости mma31 Января 2017
Новое подписание в ACB
Новое подписание в ACB
Пополнение в ростере полутяжей ACB
Новости mma31 Января 2017
Результат боя Никаев - Ногуейра изменен на NC
Результат боя Никаев - Ногуейра изменен на NC
Изменен результат поединка, прошедший на ACB 52
Новости mma31 Января 2017
Изменения в карде ACB 53
Изменения в карде ACB 53
Ряд важных изменений на предстоящем шоу ACB 53 в Польше
Новости mma31 Января 2017
Как стать супервайзером в Киеве
Профессия супервайзера пришла к нам из США и на данный момент она довольно популярна. Фактически эта должность означает контроль за другими сотрудниками (промоутерами, торговыми представителями, мерчендайзерами и т.д.), а также помощь в маркетинговом продвижении товаров и услуг.
Ликбез31 Января 2017
Куинтон Джексон не уверен, продолжится ли его карьера после боя с Кинг Мо
Куинтон Джексон не уверен, продолжится ли его карьера после боя с Кинг Мо
Rampage размышляет о своём будущем
Новости mma31 Января 2017
Фрэнсис Нганну хочет боя с Кейном Веласкесом
Фрэнсис Нганну хочет боя с Кейном Веласкесом
Тяжеловес верит в возможность боя с бывшим чемпионом
Новости mma31 Января 2017
Конор: «Им нужно было всего лишь попросить о защите пояса в полулегком весе»
Конор: «Им нужно было всего лишь попросить о защите пояса в полулегком весе»
МакГрегор рассказал своё видение ситуации с титулом UFC в полулегком весе
Новости mma31 Января 2017
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