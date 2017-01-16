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Популярные записи за последний месяц
21 января 2017 в 19-00 ACB 52: Агуев - Кинцл через 5 дней ACB 52: Агуев - Кинцл
22 января 2017 в 05-00 Bellator 170: Соннен - Ортис через 5 дней Bellator 170: Соннен - Ортис
28 января 2017 в 05-00 Bellator 171: Гиллард - Нджокуани через 11 дней Bellator 171: Гиллард - Нджокуани
28 января 2017 в 19-00 Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев через 12 дней Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
29 января 2017 в 00-01 UFC on Fox 23: Шевченко - Пена через 12 дней UFC on Fox 23: Шевченко - Пена
19 февраля 2017 в 05-00 Bellato172: Емельяненко - Митрион через 33 дня Bellato172: Емельяненко - Митрион
24 февраля 2017 в 20-00 Bellator 173: МакГири - Филдс через 39 дней Bellator 173: МакГири - Филдс
3 марта 2017 в 19-00 M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов через 46 дней M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
4 марта 2017 в 01-00 UFC 209: Вудли - Томсон 2 через 46 дней UFC 209: Вудли - Томсон 2
4 марта 2017 в 05-00 Bellator 174: Кунен - Бадд через 46 дней Bellator 174: Кунен - Бадд
Аманда Нуньес - Ронда Роузи (видео боя) 7669 просмотров
Доминик Крус – Коди Гарбрандт (видео боя) 3128 просмотров
Результаты ACB 50 онлайн + трансляция и видео 2677 просмотров
Результаты UFC 207: Нуньес vs Роузи (+ видео) 2195 просмотров
Результаты UFC on FOX 22: ВанЗант - Уотерсон (+ видео) 2165 просмотров
Тони Фергюсон: «Если Хабиб, а не UFC, готов заплатить мне, что-то с этим не так» 2137 просмотров
Результаты Fight Nights Global 57: Сидельников против Агаева (+ видео) 2000 просмотров
Стали известны причины нападения на Расула Мирзаева 1989 просмотров
Дана Уайт: «Фергюсон будет драться с Хабибом только за одинаковый гонорар, но этого не случится» 1824 просмотров
Результаты и видео Rizen 3 1753 просмотров
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Бонусы по итогам UFC Fight Night 103
Бонусы по итогам UFC Fight Night 103
Подведены итоги сегодняшнего шоу
Новости mma16 Января 2017
Би Джей Пенн – Яир Родригес (видео боя)
Би Джей Пенн – Яир Родригес (видео боя)
Поединок прошел на UFC Fight Night 103
Видео16 Января 2017
Джо Лозон - Марчин Хелд (видео боя)
Джо Лозон - Марчин Хелд (видео боя)
Бой прошел на UFC Fight Night 103
Видео16 Января 2017
Курт Макги - Бен Сондерс (видео боя)
Курт Макги - Бен Сондерс (видео боя)
Поединок прошел на UFC Fight Night 103
Видео16 Января 2017
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя)
Алексей Олейник - Виктор Песта (видео боя)
Бой прошел на UFC Fight Night 103
Видео16 Января 2017
Дмитрий Смоляков - Сирил Аскер (видео боя)
Дмитрий Смоляков - Сирил Аскер (видео боя)
Поединок прошел на UFC Fight Night 103
Видео16 Января 2017
Харитонов в феврале проведет следующий бой
Харитонов в феврале проведет следующий бой
Российский тяжеловес рассказал о своих планах
Новости mma15 Января 2017
Отель Божоле
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео
Результаты UFC Fight Night 103 онлайн + видео
Турнир прошел сегодня в Финиксе, штат Аризона
Результаты турниров15 Января 2017
Гилберт Мелендес считает, что будет «злее» в полулегком весе
Гилберт Мелендес считает, что будет «злее» в полулегком весе
Боец о переходе в новую весовую категорию
Новости mma15 Января 2017
Дана Уайт ответил на слова Мейвезера
Дана Уайт ответил на слова Мейвезера
Президент UFC настаивает на своём
Новости mma15 Января 2017
Андерсон Силва «Скорее отдал бы титул, чем дрался бы с «Жакаре»
Андерсон Силва «Скорее отдал бы титул, чем дрался бы с «Жакаре»
«Паук» считает, что заслуживает реванша с Биспингом
Новости mma15 Января 2017
Тайрон Вудли уверен в том, что бой Мейвезер – МакГрегор состоится
Тайрон Вудли уверен в том, что бой Мейвезер – МакГрегор состоится
Чемпион UFC в полусреднем весе о своём взгляде на потенциальный поединок
Новости mma15 Января 2017
Результаты взвешивания UFC Fight Night 103 (+ видео)
Результаты взвешивания UFC Fight Night 103 (+ видео)
Все бойцы сделали вес
Новости mma15 Января 2017
Луис Паломино - Муса Хаманаев (видео боя)
Луис Паломино - Муса Хаманаев (видео боя)
Поединок состоялся на шоу ACB 51
Видео14 Января 2017
Тиаго Силва - Джаред Торгесон (видео боя)
Тиаго Силва - Джаред Торгесон (видео боя)
Поединок состоялся на шоу ACB 51
Видео14 Января 2017
Би Джей Пенн: «Хочу показать всем, кто настоящий герой UFC»
Би Джей Пенн: «Хочу показать всем, кто настоящий герой UFC»
Пенн о причинах своего возвращения
Новости mma14 Января 2017
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта
Флойд Мейвезер ответил на предложение Даны Уайта
Флойд назвал Дану «комедиантом»
Новости mma14 Января 2017
Дана Уайт: «Ронда была ментально и физически готова к UFC 207»
Дана Уайт: «Ронда была ментально и физически готова к UFC 207»
Президент UFC не уверен, что ждёт Роузи
Новости mma14 Января 2017
Дана Уайт предложил Конору и Флойду по 25 миллионов долларов и процент с PPV
Дана Уайт предложил Конору и Флойду по 25 миллионов долларов и процент с PPV
Президент UFC ответил на предложение Мейвезера
Новости mma14 Января 2017
Андерсон Силва - Дерек Брансон на UFC 208
Андерсон Силва - Дерек Брансон на UFC 208
Бой состоится 11 февраля
Новости mma14 Января 2017
Результаты ACB 51 онлайн + трансляция и видео
Результаты ACB 51 онлайн + трансляция и видео
Начало турнира в 6 утра по Москве
Результаты турниров14 Января 2017
Реванш Саидов против Купера на ACB 54
Реванш Саидов против Купера на ACB 54
Анонсирован реванш титульного поединка в полусреднем весе между Бреттом Купером и Асламбеком Саидовым на ACB 54
Новости mma13 Января 2017
Джош Барнетт вернулся в про-рестлинг
Джош Барнетт вернулся в про-рестлинг
Экс-чемпион UFC провел матч в рестлинг-промоушене TNA
Новости mma13 Января 2017
Результаты взвешивания ACB 51
Результаты взвешивания ACB 51
В Калифорнии прошла процедура взвешивания перед турниром ACB 51
Новости mma13 Января 2017
Яира Родригеса не волнуют тренировки Би Джей Пенна в зале JacksonWink
Яира Родригеса не волнуют тренировки Би Джей Пенна в зале JacksonWink
Несмотря на то, что ранее в этом зале тренировался сам Родригес
Новости mma13 Января 2017
Чейл Соннен и Тито Ортис успешно прошли внесоревновательные допинг-тесты
Чейл Соннен и Тито Ортис успешно прошли внесоревновательные допинг-тесты
Ортис прошел один тест, а Соннен – три
Новости mma13 Января 2017
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