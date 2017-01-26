|28 января 2017 в 05-00
|Bellator 171: Гиллард - Нджокуани
|через 1 день
|28 января 2017 в 19-00
|Fight Nights Global 58: Брандао - Мачаев
|через 2 дня
|29 января 2017 в 00-01
|UFC on Fox: Шевченко - Пена
|через 2 дня
|5 февраля 2017 в 06-00
|UFC Fight Night 104: Бермудез - Корейский Зомби
|через 9 дней
|11 февраля 2017 в 01-00
|UFC 208: Холм - Де Рандамье
|через 15 дней
|18 февраля 2017 в 18-00
|M-1 Challenge 74: Юсупов - Пютц
|через 23 дня
|18 февраля 2017 в 19-00
|ACB 53
|через 23 дня
|19 февраля 2017 в 01-00
|UFC Fight Night 105: Дос Сантос - Струв
|через 23 дня
|19 февраля 2017 в 05-00
|Bellator 172: Емельяненко - Митрион
|через 23 дня
|24 февраля 2017 в 20-00
|Bellator 173: МакГири - Филдс
|через 29 дней
|25 февраля 2017 в 01-00
|WSOF 35: Иванов - Джордан
|через 29 дней
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75: Романов - Султанахмедов
|через 36 дней
|3 марта 2017 в 19-00
|M-1 Challenge 75
|через 36 дней
|4 марта 2017 в 01-00
|UFC 209: Вудли - Томсон 2
|через 36 дней
|4 марта 2017 в 05-00
|Bellator 174: Кунен - Бадд
|через 36 дней
|11 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night 106: Белфорт - Гастелум
|через 43 дня
|11 марта 2017 в 19-00
|ACB 54
|через 44 дня
|18 марта 2017 в 01-00
|UFC Fight Night 107
|через 50 дней
|31 марта 2017 в 01-00
|Bellator 175: Рэмпейдж - Кинг Мо 2
|через 63 дня
|8 апреля 2017 в 01-00
|UFC 210
|через 71 день
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